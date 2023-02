Roma, clamorosa esclusione dalla lista Uefa: non è Zaniolo

Solbakken fuori dalla lista Uefa

Ola Solbakken è uno dei calciatori esclusi dalla lista Uefa della Roma. Questo per il settlement agreement imposto dalla Uefa ai giallorossi a inizio settembre dovuto al fair play finanziario con i giallorossi che hanno deciso di sacrificare l’attaccante norvegese.

Il sito di Gianluca Di Marzio ha spiegato come il divieto di registrazione di nuovi giocatori permetta che il “bilancio della Lista A” (la differenza tra i costi dei giocatori esclusi dalla lista e quelli inseriti) non sia positivo e imposto dal settlement agreement. Questo il comunicato: “Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni sportive sui giocatori appena trasferiti che possono includere nella loro lista A ai fini della partecipazione alle competizioni UEFA per club. Per questo specifico motivo, la Lista A presentata dall’AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la scadenza di ieri deve essere sottoposta a specifici controlli da parte dell’Organo di Controllo Finanziario del Club e la loro pubblicazione è rinviata fino al termine di essi“.