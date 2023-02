Roma, il calciatore torna in gruppo: Mourinho lo inserisce in lista UEFA

Mourinho-Karsdorp, c’è di nuovo intesa ?

Il terzino destro è finito da circa un mese, considerata la sosta Modiale, fuori rosa per via della lite con il mister Mourinho. L’olandese accusato di tradimento, è rimasto a Trigoria ad allenarsi aspettando qualche offerte allettante per poter partire. Tiago Pinto, non avendo ricevuto offerte congrue, ha deciso di far rimanere il giocatore a Roma. Negli ultimi giorni, infatti, sembra ci sia stato un leggero riavvicinamento tra Karsdorp e Mourinho, il quale avrebbe aperto ad un reintegro del ragazzo.

Roma, Karsdorp vede l’Empoli

Già nel match di sabato alle 18:00 contro l’Empoli, potremmo rivedere in campo Rick Karsdorp. A quanto pare mister Mourinho, non solo avrebbe deciso di convocarlo per Empoli ma di inserirlo anche nella lista UEFA. Vedremo la lista ufficiale.