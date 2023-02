Roma, Zaniolo rimane in lista Uefa, ma c’è un certificato sospetto

Roma, Zaniolo sarà addio

Mourinho ha deciso: Zaniolo farà parte dei giocatori scelti per completare la lista Uefa per le prossime partite di Europa League. Si, avete capito bene, nonostante il difficile momento tra le due parti il centrocampista giallorosso sarà a disposizione, ma difficilmente verrà utilizzato davvero e a meno di ribaltoni il futuro è lontano dalla capitale.

Mossa legata a motivi di bilancio e settlement agreement?

Si, la mossa di inserire Zaniolo nella lista Uefa è più formale che di concretezza. Infatti se non fosse stato inserito nella lista Uefa, i soldi a bilancio della vendita del giocatore non sarebbero stati validi ai fini dei conti del settlement agreement.

Zaniolo, spunta il certificato medico

Il giocatore era atteso oggi a Trigoria, e in effetti si è presentato proprio per concedere alla società di verificare le sue condizioni fisiche, dato che a fine gennaio sarebbe arrivato un certificato medico che lo dava indisponibile per circa 30 giorni. Il calciatore non è risultato idoneo a superare le prove fisiche e quindi il certificato era valido. Per un pò dunque non si vedrà in allenamento.