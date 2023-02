Verso Inter-Juventus, la semifinale di Coppa Italia al veleno

Coppa Italia, i bianconeri raggiungono l’Inter in semifinale

La Coppa Italia 2022/23 ha le sue semifinaliste: da un lato Fiorentina-Cremonese, dall’altro Juventus–Inter. Si, si giocherà il più classsico dei derby d’Italia in semifinale, osando dire che questa è una finale anticipata, ma solo una delle due si potrà andare a contendere il titolo nella finale di Roma del 24 Maggio 2023.

Juventus-Inter: un pò di statistiche

Il derby d’Italia andrà di scena per la 247 volta nella storia del nostro calcio, andando così a rappresentare la partita che più volte si è disputata tra due squadre italiane. Molto spesso è valsa per la lotta al titolo di campione della serie A, ma è valsa anche l’assegnazione della Coppa Italia( 1959,1965 entrambe a favore dei bianconeri; 2022 a favore dei neroazzurri) e della Supercoppa italiana (2005 e 2021 entrambe a favore dell’Inter). La rivalità si è sempre suddivisa tra campo e tribunali: sul campo, infatti, le due squadre rappresentano il meglio della nostra lega. La Juventus vanta i suoi 70 trofei vinti nella sua storia e al terzo posto troviamo proprio l’Inter con 43 trofei portati a casa. Ma a fare molta notizia tra le due squadre sono i molteplici scontri in tribunale, sicuramente il più importante il processo di Calciopoli nel 2006 che ha portato la Juventus in serie B con penalizzazione, la revoca di uno scudetto dato a tavolino all’Inter e la revoca dello scudetto dell’anno prima non assegnato a nessuno. Insomma un processo che ancora oggi tra i tifosi è molto sentito, ma sul campo non aspettiamo altro che vedere cosa ci regalerà quest’altra parte di storia sul campo tra Juventus e Inter.