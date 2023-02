Calciomercato Juventus, due gli addii pesanti in casa bianconera | Le ultime

Calciomercato Juventus, perplessità sul futuro del Fideo

Dopo un inizio di stagione abbastanza travagliato dagli infortuni, Angel Di Maria sta cercando di trovare un pò di continuità sul campo. Il suo contratto, come da sua volontà, scade a giugno ed in questo momento è un vero rebus.

Se da una parte lui lancia segnali per un possibile rinnovo del contratto, dall’altra parte la Juventus in questo momento non può permettersi di programmare il futuro, almeno fino a quando tutti gli organi di giustizia non si saranno espressi: c’è da affrontare il ricorso per la penalizzazione, dei -15 punti, al CONI, c’è da affrontare il filone sul falso in bilancio a marzo e si potrebbe affrontare anche un filone contro l’eventuale esclusione dalle coppe europee. In questo momento non si possono prendere decisioni. E poi in ballo c’è sempre il futuro di Vlahovic.