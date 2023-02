Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano l’addio di Pogba: le ultime

Calciomercato Juventus, Pogba rescinde

Arrivano news dall’Inghilterra su quello che potrebbe essere il futuro di Paul Pogba. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i bianconeri starebbero vagliando la possibilità di rescindere anticipatamente il contratto di Paul Pogba visto che il centrocampista francese a febbraio non è riuscito a scendere in campo nemmeno un minuto con la formazione bianconera di Allegri.

Tante le ipotesi fino ad ora anche se non è esclusa una sua partenza considerato che pesa(e non poco) l’ingaggio dell’ex United fino al 2026. Non c’è solo lui però come cessione eccellente perchè potrebbe partire anche Vlahovic, destinazione Premier League.