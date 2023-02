Calciomercato Juventus, retroscena McKennie

Calciomercato Juventus, Mckennie ha chiesto la cessione

Da Sportitalia spunta un retroscena incredibile sulla cessione di Weston Mckennie: il giocatore stesso avrebbe chiesto la cessione non appena ha saputo della penalizzazione della Juventus. Infatti il giocatore si sarebbe immediatamente messo in contatto con il club inglese, in particolare con l’allenatore Jesse Marsch, per approdare già a gennaio nel club che milita in Premier League. Una notizia che lascerebbe un pò tutti senza parole, dato che giocatori con una importanza mondiale maggiore della sua, si siano comportati molto meglio dello statunitense che ha deciso subito di abbandonare la nave, dimostrando pochissimo attaccamento alla maglia del club bianconero.