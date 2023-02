Calciomercato Lazio, le novità sul futuro di Milinkovic Savic

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic prosegue con la Lazio

Dopo i numerosi rumors sulla possibile cessione a gennaio Milinkovic-Savic prosegue la sua avventura alla Lazio. Nessun club nella recente sessione ha soddisfatto le richieste di 100 milioni di euro, ma neanche 70-80, richiesti dal club biancoceleste. Infatti, nonostante i dialoghi tra Mateja Kezman, agente del serbo, con Newcastle e Arsenal, nessuno si è avvicinato alla cifra. Si tira fuori invece la Juventus, altra pretendente per il centrocampista, attualmente impegnata con altre difficoltà di diversa natura.

Calciomercato Lazio, a breve l’incontro con Kezman

Dunque, il rapporto tra la Lazio e Milinkovic-Savic, in scadenza nel 2024, potrebbe proseguire. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la dirigenza biancoceleste e l’entourage del calciatore serbo avrebbero fissato un incontro per il rinnovo. Rimane la consapevolezza che Milinkovic abbandonerebbe la Capitale soltanto sulla base di un accordo tra club e non a parametro zero. Si resta in attesa di sviluppi.