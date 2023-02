Calciomercato Milan, è il momento di Pobega

Pioli pensa di impiegarlo nel derby della Madonnina

Tanta gavetta nelle giovanili, tante speranze di regalarsi una serata color magia. E adesso, per lui, spunta la grande occasione. Tommaso Pobega, cresciuto nelle giovanili del Milan, sarà tra i protagonisti del derby dei rossoneri contro l’Inter. Quello nel quale la squadra di Stefano Pioli conta di restituire a quella di Simone Inzaghi lo “sgarbo” pesante subito in terra d’Arabia con i numeri di gol 0 dalla parte rossonera e tre da quella nerazzurra.

Dalla Ternana al Milan con un sogno nel cuore

Pioli ha sperimentato la formula del tridente a centrocampo con Sandro Tonali e Rade Krunic con la maglia di titolare già cucita addosso. Ma il tecnico milanista punta anche sull’effetto Pobega. Che, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Milan, si è fatto le ossa su palcoscenici cadetti come Ternana, Pordenone, Spezia e Torino ed è riapprodato al suo vecchio amore. Dalla porta principale, ovvero con la maglia del titolare per dodici volte con ciliegina sulla torta di un gol realizzato. Disputare il derby della Madonnina è emozione per qualunque frequentatore della sfera di cuoio. Figurarsi, quindi, se non lo possa essere per lui che per quella casacca rossonera ha sempre riservato uno spicchio particolare del suo cuore. Nelle “primarie” con Aster Vranckx, Pobega sembra essere in vantaggio nella valutazione di Pioli. Che da lui si aspetta movimento a pioggia per esercitare pressing alto per mettere in difficoltà i nerazzurri e capacità di inserimento.