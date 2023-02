Calciomercato Milan, il giovane talento sta stupendo tutti | Tutte le statistiche

Calciomercato Milan, baby fenomeno in casa

Il calcio oggi, soprattutto in Premier League, vola su cifre elevatissime e non è certo un mistero che per ormai tutti i club di serie A quelle cifre sono inarrivabili. Ecco perché prende sempre più valore il lavoro che si svolge nei settori giovanili, nell’Academy. Nel GS Assago (Milan Academy) sta crescendo, a suon di ottime prestazioni e gol, un ottimo calciatore e noi ve ne vogliamo parlare.

Mattia Verdoliva e la sua ispirazione a Leao

Oggi eravamo ospiti del G.S. Assago, per assistere proprio alla partita, dove tra tutti spicca proprio questo giovane talento classe 2014, 8 anni compiuti da poco. Mattia Verdoliva, è il baby fenomeno che sta nascendo in una delle Milan Academy presenti in Italia. Il ragazzo sta sorprendendo tutti per la sua vena realizzativa(25 gol in 6 partite), ed infatti anche oggi si è reso protagonista di un poker strepitoso. Nella memoria di tutti è rimasto il gol con un tiro ad incrociare, mettendola sotto il sette, ed un gol in cui scarta due difensori, come fossero birilli, e deposita il pallone in rete. Il ragazzo ci ha poi confessato che la sua ispirazione è proprio Rafael Leao. Il Direttore Tecnico Andrea Nardozza, e l’allenatore Giorgio Ambredi sono sicuri del futuro brillante di questo ragazzo, che ricordiamo realizza certe prodezze a soli 8 anni.

IL VIDEO