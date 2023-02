Calciomercato Roma, Smalling gioca e rinnova | C’è una possibilità

Roma, si riparte dall’Empoli

Nella sponda giallorossa della capitale c’è da ripartire immediatamente, dopo la cocente sconfitta contro la Cremonese in coppa Italia. Nel prossimo mese, infatti, la Roma affronterà Empoli, Lecce, Verona e Cremonese. Senza dar nulla per scontato, ma se la squadra di Mourinho vuol ambire seriamente alle posizioni di vertice, deve racimolare un bel bottino di punti. Per questo, dopo il turnover di coppa, l’allenatore giallorosso tornerà ad affidarsi allo scheletro della squadra, partendo da Chris Smalling( la 28esima presenza stagionale). Questo quanto spiegato da La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Roma, aria di rinnovo per Smalling

Il contratto di Smalling è in scadenza a giugno, ma c’è una clausola: se gioca il 50% delle partite totali della stagione, scatta il rinnovo automatico. Calcolando le 38 partite di campionato, le 2 di coppa Italia e le 15 partite di Europa League, giocherebbe 55 partite, e quindi quella contro l’Empoli è proprio la partita che potrebbe sancire il rinnovo, già da domani. Clausola del rinnovo che deve partire per la volontà del giocatore, ecco perché la telenovela rinnovo va avanti già da un po’ di tempo tra Tiago Pinto e l’agente del giocatore. La Roma offre un biennale, fino al 2025, ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali(circa 3,5 milioni), circa 5 milioni più bonus in totale. I dubbi del calciatore sono sulla permanenza di Mourinho e sul futuro europeo della squadra. Insomma ci sarà ancora da aspettare per arrivare ad una conclusione univoca delle due parti.

Mourinho:” Chris sta giocando bene”

Mourinho prima della trasferta di Napoli si era espresso così proprio sul calciatore: “Chris sta giocando molto bene, dimostrando di essere concentrato sulla Roma. È una situazione aperta, si sa. Non ho mai parlato con lui del contratto, ma la mia convinzione è che lui voglia rimanere e che la società conosca la sua importanza e professionalità. Sono convinto che si possa trovare un accordo. Anzi, si debba: la Roma ha bisogno di Chris e per lui non vedo altro posto dove poter essere più felice di qui”. Quindi lui si affiderà alla colonna portante della squadra: Smalling, Matic a centrocampo e Abraham in attacco. Vietato sbagliare con l’Empoli.