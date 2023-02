Como-Frosinone sospesa

Il match tra Como e Frosinone è stato sospeso al 60′, in quanto pare che due tifosi siano caduti dagli spalti della curva del Senigallia, ed uno sia in gravi condizioni.

Un tifoso è sceso in campo, dove calciatori e staff non erano a conoscenza delle ragioni dell’interruzione, per spiegare quanto stava accadendo. Poi l’arrivo dell’ambulanza per soccorrere i tifosi in tribuna.