Il mondo del betting non ha più segreti, scopriamo ScoreTrend

ScoreTrend, scopriamo il fantastico software

Con piacerere siamo andati ad analizzare un software da noi giudicato di altissimo livello ScoreTrend, un servizio molto utile ed interessante per scommettere o fare trading sportivo sul calcio, il nostro sport preferito.

Il sito che vi presentiamo è ScoreTrend, non il solito sito di risultati in diretta, ma un’applicazione disponibile via web che offre grafici, statistiche, quote, classifiche, formazioni e tutto quello che serve per analizzare e seguire in tempo reale una partita.

La peculiarità di ScoreTrend sono i grafici a barre aggiornati ogni 30 secondi (unici a farlo) e l’indicatore proprietario Goal Trend che fornisce in forma grafica e numerica l’intensità di gioco del match. Grazie a questo indicatore si riesce a capire se la partita è calma o piatta oppure se le squadre stanno giocando ad alta intensità per segnare un goal.

Il sito è stato concepito da Gianluca Landi, sport trader dal 2007 che ha messo la sua conoscenza ed esperienza in questo strumento di cui è il primo utilizzatore.

Chi fa trading ha bisogno che tutti gli strumenti, le statistiche, i numeri e le quote siano immediatamente a disposizione in un unico sito. Questo è il principio base di ScoreTrend: tutto in un unico posto a portata di click!

Il sito è a circa il 10% del suo sviluppo e nei prossimi mesi saranno inseriti nuovi strumenti, quote (asiatiche) e sport come per esempio il tennis e il basket. Molto interessante sarà la sezione backtesting dove sarà possibile studiare nel passato la propria strategia andando a sfruttare l’enorme database dove sono raccolti tutti gli eventi salienti del match minuto per minuto.

Grafici a barre

Lo strumento cardine su cui si basa e sviluppa l’architettura del sito sono i grafici a barre colorati della partita. Durante il live, tramite un algoritmo proprietario, viene disegnato un grafico ad istogramma che rappresenta come stanno giocando le due squadre contendenti. Le barre blu sulla parte superiore indentificano la squadra di casa, mentre quelle rosse la squadra ospite.

Più sono alte le barre e più l’intensità di gioco delle squadre è elevata. Tante barre consecutive che toccano la parte superiore del rettangolo che le contengono, più la squadra sta attaccando, tirando etc. In questo modo l’utente può capire senza vedere la partita qual è la squadra che sta giocando con più intensità e ha una pressione di gioco più marcata. Si riesce a comprendere il reale andamento del match e si possono mettere in gioco le strategie più appropriate come gli over, rimanere dentro un mercato under o andare a puntare una delle due squadre.

I grafici sono aggiornati ogni 30 secondi e di conseguenza si ha una visione quasi istantanea del match.

Sopra il grafico sono inseriti in tempo reale gli eventi più significativi come i calci d’angolo, i goal e le sostituzioni.

Fiore all’occhiello di questo sito è l’indicatore Goal Trend che sta sotto il grafico. Il goal trend o grafico di intensità fornisce ogni minuto un’indicazione precisa della probabilità che possa essere segnato un goal.

Il goal trend comincia ad avere significato sopra il valore di 80 ma soprattutto sopra il valore di 90 indica che il goal è nell’aria… Ovviamente più elevato è il valore e più alta è la probabilità che arrivi il goal. Come tutti gli utilizzatori sanno, valori di GT > di 110 danno un altissima probabilità del goal. Con questa informazione l’utente può trovare il momento migliore per puntare un over live, puntare una determinata squadra etc.

Quote partite

Sopra al grafico della partita sono presenti le quote del bookmaker 365 per il mercato squadra vincente (1,x,2) ed il mercato under/over. Vengono inserite le quote start (le prime inserite dal bookmaker con un software di calcolo) e la quota Kickoff. La differenza tra questi due valori da il drop della quota ed un’indicazione di dove sta andando il mercato: se la quota scende evidentemente sono giunte informazioni su quella squadra in una direzione o comunque sono arrivate puntate pesanti degli scommettitori. Questa informazione, unita all’analisi del match è molto importante prima di fare una qualsiasi scommessa.

Schede informative

All’interno di scoretrend ed in particolare sotto ogni partita ci sono le schede informative della partita che consentono di avere un quadro generale sui due contendenti tra cui:

Statistiche live

Tutte le statistiche live del match come tiri in porta, tiri fuori porta, calci d’angolo, cartellini gialli e rossi, etc. Sono filtrati per primo tempo, secondo tempo e totali e ogni 15 minuti.

Eventi

Tutti gli eventi principali del match rappresentati con minuto ed evento stesso come goal, cartellini, calci d’angolo, etc Viene fornita una rappresentazione ad albero.

Formazioni

Ove disponibile, soprattutto per le partite principali, vengono inserite prima del match le formazioni delle due squadre con il relativo modulo di gioco. Sopra il grafico invece vengono messe le sostituzioni dei giocatori al relativo minuto.

Statistiche pre-match

In questa sezione vengono inserite tutte le partite degli ultimi anni delle due squadre con relativa competizione. Molto importante è la sezione H2H o testa a testa. Si consiglia di vedere come si sono comportate entrambe le squadre quando nel passato si sono affrontate.

Dynamic line stats

Uno degli strumenti principali e di valore è senza dubbio la dynamic line stats presente in ogni partita. La dynamic line stats, come dice il termine, mostra sopra il grafico di ogni partita i match precedenti delle due squadre (con indicazione della relativa posizione in classifica) facendo vedere graficamente con il simbolo del pallone, calcio d’angolo etc a che minuto sono stati fatti. Con una visione rapida, mediante i range di valori o la linea che si sposta si hanno le medie goal dinamiche prima e dopo un determinato minuto. I numeri e le percentuali sono importanti, ma la visione grafica di quando è successo e con quale squadra è tutta un’altra cosa. Con questo strumento si può studiare in meno di un minuto sia live che pre-match qualsiasi partita di calcio.

Strategie personalizzate o alert

All’interno di ScoreTrend è presente un’area riservata dove è possibile costruirsi le proprie strategie in base ad una vastissima serie di parametri quali: minuti del goal, campionati (2600 leghe), risultati esatti, quote pre-match, quote live, medie goal, Goal Trend, spread asiatico e tutte le statistiche live. Una volta attivata la propria strategia viene mandata una notifica su Telegram quando vengono soddisfatte le condizioni impostate.

Fiore all’occhiello è la possibilità di crearsi una strategia con il Goal Trend che già da solo è un potentissimo alert o “rivelatore” di goal.

L’utente in questo modo non deve stare davanti ai grafici a vedere soddisfatte le proprie condizioni, ma è il sistema che manda il segnale quando c’è la condizione.

Nella dashboard dell’utente vengono inserite e registrate tutte le notifiche che è possibile scaricare su excel per avere un proprio database e resoconto immediato. In questo modo è possibile prima testare le strategie e dopo avere ottenuto un riscontro positivo, farle con soldi reali.