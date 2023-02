Il sabato dei bookmakers, dalla Ligue1 alla Liga | I bonus di benvenuto

Si parte dalla Ligue1: cosa ne pensano i bookmakers?

Tra le partite più interessanti del sabato in Ligue1 non si può che puntare gli occhi su PSG–Tolosa delle 17. Padroni di casa, senza la stella Mbappe, che non possono sicuramente rallentare il passo, cercando di creare un gap decisivo con il Marsiglia(ora a -5) che porti alla vittoria del titolo francese. Gli ospiti viaggiano in tranquillità verso la salvezza quindi non hanno molto da chiedere in casa dei parigini, per questo i bookmakers vedono bene il segno 1+OV2.5 quotato a 1.76 su Golgol e Sportbet, 1.73 su Betaland.

Voliamo in Spagna per Atl. Madrid-Getafe

Alle 18.30 va di scena Atl. Madrid–Getafe. La squadra allenata da Simeone vuole continuare la striscia di vittorie iniziata contro Valladolid e Osasuna, e piazzarsi definitivamente nella zona che vale un posto in Champions League. Gli ospiti invece si vedono pienamente coinvolti nella zona retrocessione, penultimi, e costretti in qualche modo a racimolare punti di qui e di la. Le differenze di forze in campo è notevole e quindi vediamo cosa ne pensano le quote di una vantaggio già nel primo tempo da parte dei padroni di casa: 1 PT quotato a 2.02 su tutti e tre i siti.