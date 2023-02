Il sabato dei bookmakers, dalla Premier alla serie A | I bonus di benvenuto

Lunch match in Premier League

Alle 13.30 si inizia con Everton–Arsenal. Padroni di casa che hanno disperato bisogno di punti per cercare di centrare una salvezza che sembra molto difficile, visto che hanno fatto solo 1 punto nelle ultime 5 partite. Gli ospiti invece vogliono dare aumentare il distacco dal City, attualmente a -5, ed impegnato sul campo del Tottenham. Ospiti che viaggiano ad un ritmo troppo forte rispetto ai padroni di casa, e che subiscono tanti tanti gol, per questo guarderemo le quote di OV2.5: 1.77 su Golgol e Betaland, 1.73 su Sportbet.

Vediamo cosa succede per i bookmakers nella nostra serie A

Tra le partite più interessanti del sabato troviamo Roma–Empoli. Giallorossi chiamati subito a rialzarsi dopo le battute d’arresto contro il Napoli in campionato, e la Cremonese dalla coppa Italia. Ospiti invece che marciano verso una meritata salvezza, senza grosse difficoltà. Per le motivazioni in campo diamo però un pò più di fiducia alla Roma quindi segnjo 1 dato a 1.50 su Golgol e Betaland, 1.53 su Sportbet.