Inter-Milan, il derby si infiamma | Tutti i duelli

Inter-Milan, Cahlanoglu e Theo Hernandez accendono il derby

Sono Theo Hernandez e Hakan Cahlanoglu gli uomini simbolo del derby della Madunina. Da una parte il centrocampista turco, passato da una parte all’altra di Milano a parametro zero nella scorsa estate, bersaglio preferito della tifoseria rossonera e dei propri ex compagni. Questi ultimi, non gradendo il passaggio in nerazzurro dell’ex compagno, non si sono trattenuti durante i festeggiamenti per lo scudetto vinto dai rossoneri proprio a danno dei rivali. Tuttavia, il turco ha parlato di “karma” a seguito della vittoria dei nerazzurri sui rossoneri per 3-0 in Supercoppa italiano dello scorso 18 gennaio.

Inter-Milan, il riscatto di Theo

Ben diversa è la situazione per il suo ex compagno al Milan, Theo Hernandez, che attraverso il suo momento più complicato dal suo arrivo ai rossoneri. Il rossonero non è rientrato lo stesso del periodo pre-Mondiale, figlio anche della delusione per la cocente sconfitta in finale contro l’Argentina. Si attende la risposta del francese in virtù delle ultime prestazioni e non resta che attendere domenica sera per conoscerne il verdetto.