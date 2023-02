Juventus women, Cristiana Girelli vicina al traguardo dei cento gol

L’attaccante vicina ai cento gol in bianconero

Che fosse un autentico talento in rosa se ne erano accorti praticamente subito. Cristiana Girelli, del resto, non per caso è diventata un punto fermo sia della Juventus, con le sue 80 presenze, sia della nazionale azzurra dove ha timbrato il cartellino 96 volte compresi i “gettoni” dei mondiali di Francia 2019, chiamata dal commisssario tecnico Milena Bertolini e in grado di realizzare contro la Giamaica una tripletta.

Una favola partita dal Bresciano

Quella ragazza nativa di Gavardo, nel Bresciano, che, cresciuta nella Rigamonti Nuvolera e nella Bardolino Verona, ha poi debuttato con quest’ultima in prima squadra ed è poi passata al Brescia e da lì alla sua attuale dimora bianconera sta per realizzare un sogno personale. E per infilare nel mondo del calcio in rosa un record: tagliare il traguardo delle cento reti realizzate con la maglia della vecchia signora (ma lei è giovane e splendente) in tutte le competizioni. Avanti la matematica: Girelli è ora a quota 98 e, considerando la sua media realizzativa attuale, a raggiungere il centinaio ci potrebbe mettere lo spazio di un respiro. Avanti la matematica, come riporta il sito “Juventus news 24”: in serie A ha riempito il tabellino dei marcatori in 69 occasioni, in Coppa Italia in 12, in Supercoppa in tre e in Champions League in 14. Totale, appunto, 98. Cristiana non è solo specializzata in gol ma, a quanto si evince dal suo profilo social, anche a creare il giusto clima di spogliatoio. Eccone un assaggio: “quello di cui avevamo bisogno, tre punti e continuare a lavorare”, “era importante tornare a vincere anche nel nostro stadio davanti ai nostri tifosi”, “il patto è stringerci di più” rivolta alla voglia di esultare comune sua e delle compagne dopo ogni gol realizzato. Insomma, bella, vincente , capace di segnare a grappoli e di motivare a dovere se stessa e la squadra. Semplicemente, Cristiana Girelli.