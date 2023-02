Lazio, la sfida con il Verona diventa cruciale: Sarri mischia le carte

Lazio, tre giocatori sono diffidati

La Lazio deve scordarsi subito della sconfitta contro la Juventus, ricevuta in Coppa Italia. Il prossimo match a cui bisogna guardare è il Verona, squadra molto insidiosa per i biancocelesti, che dovranno stare attenti anche ai diffidati. Il problema che preoccupa Sarri è riferito, appunto per i cartellini gialli, a Marusic e Casale che rischierebbero di mettere in seria difficoltà la Lazio.

Lazio, Marusic, Casale e Cataldi rischiano di saltare l’Atalanta

I tre giocatori diffidati, di cui due difensori, sono Marusic Casale e Cataldi. Pedine molto importanti al momento per Sarri, che rischia di non averli per il match contro l’Atalanta. Il mister toscano dovrà scegliere bene la formazione titolare che andrà in campo, tenendo conto di tale situazione.