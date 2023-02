Lazio, si avvicina la Conference League: scopriamo il Cluj

Lazio, arriva il momento di tornare in Europa

La Lazio di Maurizio Sarri è pronta a tornare in Europa. Dopo la brutta uscita dall’Europa League, i biancocelesti si preparano per iniziare l’avventura in Conference League. Come primo avversario, Sarri incontrerà il Cluj, squadra molto insidiosa che darà del filo da torcere al club capitolino.

Lazio, il 16 febbraio si torna in campo

Il 16 febbraio si riparte con la Conference League e la Lazio vuole vincerla, per strappare il titolo alla Roma campione in carica. Le squadre che potrebbero fermare il cammino dei biancocelesti sono al momento Villareal e West Ham, con gli inglesi che aspirano alla vittoria della coppa, visto il brutto campionato che stanno facendo.