Lecce, il presidente Sticchi Damiani dedica la vittoria ai propri tifosi

Lecce, vittoria senza i tifosi provenienti dalla Puglia

Il presidente giallorosso Sticchi Damiani ringrazia i tifosi del Lecce accorsi a Cremona. A seguito della sospensione della trasferta ai residenti in Puglia per il match valevole per la salvezza Cremonese-Lecce. Nei giorni scorsi la trasferta era stata vietata per evitare i possibili incontri tra i tifosi giallorossi in trasferta, appunto, a Cremona, e i loro rivali del Bari in trasferta a Ferrara. La scelta del blocco per i tifosi salentini ha creato malcontento anche tra i padroni di casa che hanno deciso di dissertare anch’essi il match.

Lecce, Sticchi Damiani ringrazia i sostenitori del club salentino accorsi a Cremona

Il presidente dei giallorossi, a seguito della vittoria per 0-2 con gol di Baschirotto e Strefezza, c’ha tenuto a ringraziare i tifosi accorsi a sostenere la formazione salentina da altre parti d’Italia. Queste le parole del parole del presidente sui canali social del club: “Vorrei ringraziare i tanti tifosi presenti, venuti a Cremona dal

Nord Italia e da tutta Europa. Vorrei in particolare dedicare la vittoria, insieme a tutta la squadra, ai tanti tifosi a cui non è stato consentito di vivere questo pomeriggio di gioia.

La Serie A è un patrimonio del Salento e dei salentini ed è un peccato che tifosi che si erano già organizzati per questa trasferta, affrontando anche i relativi costi, non abbiano potuto esultare insieme a noi. La vittoria è dedicata a loro.”