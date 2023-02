Pogba-Juventus, la decisione shock | La rivelazione

Pogba, la Juve pensa alla risoluzione del contratto

Novità sul futuro di Pogba. Dall’Inghilterra arriva la bomba di mercato, secondo il Daily Mail – che reputa poco probabile un taglio dello stipendio da parte del giocatore – tra le ipotesi sul tavolo della dirigenza juventina c’è addirittura la risoluzione del contratto, con Pogba che a quel punto potrebbe provare una nuova avventura in MLS.

Addio Pogba, il francese è un flop

Un’ipotesi sorprendente, considerato il vero colpo di mercato il calciatore francese non è mai stato impiegato da protagonista da Allegri, un vero flop. I problemi fisici costringono il calciatore ex Manchester ai box, la Juve ha il peso di una pedina importante assente nello scacchiere di Allegri, oltre ad uno stipendio da top player. Addio in vista? Sicuramente una situazione inattesa ad inizio stagione.