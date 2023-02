Post Roma-Empoli, Mourinho: “Potevo andare via a dicembre, ma sono rimasto”

Dopo la vittoria casalinga contro l’Empoli, Josè Mourinho parla cosi ai microfoni di DAZN:

Abraham?

“C’era un piccolo periodo in questa stagione dove mi ha creato dei dubbi, ha avuto un momento difficile. Ora gioca molto bene: anche se non segna il suo contributo è importante. Nel secondo tempo ha fatto pressione, ha cercato profondità e nel primo tempo ha giocato bene con Paulo e Lorenzo. Vive un momento positivo”.

La Roma vista oggi nell’approccio è una Roma diversa rispetto a quella vista con la Cremonese. Dove hai lavorato?

“Abbiamo giocato con la squadra al momento più forte prima di tutto. Abbiamo visto 30 minuti con un grande gioco, però dopo l’intensità si è abbassata e abbiamo giocato in modo diverso. Paulo ha qualche difficoltà fisica, idem Lorenzo e Matic. I quinti sono saliti molto meno. Giochiamo con le nostre limitazioni, sono contento però. Oggi abbiamo fatto tre punti contro una squadra difficile. Anche a Zanetti ho detto che ha una grande squadra”.

Sull’eliminazione dalla Coppa Italia…

“C’è gente allo stadio che non lo capisce o chi capisce fa finta di non capire,… anche nella stampa. Facciamo sempre il massimo, lavoriamo tanto e oggi prima della partita ho detto al giocatore che dobbiamo entrare con lo zaino della frustrazione e della delusione dopo la sconfitta in Coppa Italia. Siamo solo noi. Facciamo sempre il massimo”.

Cosa deve fare Belotti per avere più spazio?

“Avrà le sue occasioni ovviamente. Ha avuto due infortuni, adesso sta in una buona condizione fisica e infatti l’ultimo match ha giocato bene oltre il gol. Ha fatto un grande lavoro quasi paragonabile a quello di Tammy. Cresce la mia fiducia su di lui. Nel calcio si gioca in 11, le altre squadre possono avere in panchina giocatori incredibili. Ora Belotti non gioca una partita e mi fai questa domanda. Far giocare Tammy e Belotti può diventare un problema, poi chi abbiamo come sostituto?”.

Però oggi Belotti ha giocato solo 30 secondi…

“30 secondi sono meglio di zero. Io voglio vincere le partite e 30 secondi possono essere utili, anche se sono poco”.

Cosa fa deve fare Mou per convincere Smalling a rimanere e cosa deve fare Zaniolo per convincere Mou?

“Zaniolo non deve fare nulla, è un problema della società e deve risolverla con la società, non con me. Per Smalling non posso fare nulla per convincerlo. Potevo andare via a dicembre ma sono rimasto qua e questa è la mia vita. Qualche volta sembra che stiamo per andare in Serie B, ma no, siamo lì davanti con tutte le altre squadre”.