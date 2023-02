Roma-Empoli, le ultimissime sulle formazioni

Roma-Empoli, prova di forza per i giallorossi

La Roma di Mourinho torna in campo dopo la pessima prestazione contro la Cremonese, che ha portato l’uscita dalla Coppa Italia. Il tecnico portoghese non si può permettere di fare errori contro un avversario ostile come l’Empoli. Ci sarà di nuovo la risposta dei tifosi che, ancora una volta, fanno sold out sperando di essere la spinta in più per questi ragazzi smarriti.

Roma-Empoli, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi, Piccoli, Satriano. All.: Zanetti.