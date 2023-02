Roma, il centrocampista scalda i motori: Mourinho sorride

Roma, Mourinho convoca Wijnaldum

Il centrocampista della Roma, Gini Wijnaldum, torna a disposizione di mister Mourinho dopo il grave infortunio subito in allenamento. L’olandese, ricordiamo, aveva subito un duro colpo da Afena-Gyan che causò la frattura della tibia. Lungo è stato il recupero per tornare a correre ma il “Leone” olandese è tornato a ruggire.

Roma, minuti per Wijnaldum

Josè Mourinho ritrova il giocatore tanto atteso e lo convoca per la sfida contro l’Empoli. Wijnaldum siederà in panchina con la probabilità di giocare qualche minuto, sperando di trovarlo pronto per la sfida contro il Salisburgo.