Spalletti non si fida dello Spezia: “E’ una partita trappola”

Luciano Spalletti chiede attenzione al suo Napoli

Il tecnico del Napoli capolista non si fida dello Spezia, l’allenatore chiede ai suoi massima concentrazione: “La partita trappola esiste se facciamo discorsi che riguardano vittorie facili, proiettandoci già ad un finale scoppiettante. Attenzione verso il derby? Allo Spezia del derby non interessa niente, gli interessa dei punti salvezza che merita per la storia del club e della città. Io ci sono stato e so quanto tempo dedicano alla squadra di calcio. Dobbiamo concentrarci per un match complicato su un campo difficile. Per noi l’avversario non cambia la sostanza, i punti a disposizione sono sempre tre”.