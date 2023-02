Calciomercato Inter, Lukaku verso il ritorno al Chelsea | Ecco perchè

Calciomercato Inter, Lukaku lascia Milano

Arrivano clamorosi nuovi sviluppi per quanto riguarda il futuro di Lukaku, che sembra essere sempre più lontano da Milano. Questo il punto fatto da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, intervistato da chiamarsibomber.com.

“Sicuramente a fine stagione torna al Chelsea dato che era in prestito secco. L’Inter credo che proporrà il rinnovo del prestito per un altro anno ma a cifre inferiori rispetto agli 8 mln della scorsa estate, sfruttando il fatto che i Blues hanno comprato tanti giocatori e quindi potrebbero essere più favorevoli ad abbassare le pretese. Chiaro che se lui da qui a giugno dovesse far male e non dimostrare nulla, l’Inter potrebbe anche decidere di non puntarci più. Tuttavia, considerando che Lukaku ha fatto di tutto per tornare, non credo che i nerazzurri lo abbandoneranno“.