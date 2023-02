Calciomercato Juventus, Allegri si rassegna sulla cessione dell’esterno | Le ultime

Calciomercato Juventus, Cuadrado non rinnova

In una stagione per il calciatore colombiano abbastanza travagliata dagli infortuni, c’è anche il dubbio del rinnovo, e come riportato sul Corriere dello Sport, il rinnovo tra Cuadrado e la Juventus non arriverà, o almeno non sembra esserci uno spiragli tra le parti per intavolare una trattativa che porti, ormai una delle bandiere della Juventus, a rinnovare con il club. Nonostante ciò, il calciatore ha in testa il raggiungimento delle 300 presenze con la Juve, che lo farebbero entrare di diritto nel J Museum.