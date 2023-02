Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per il centrocampista: lo vuole Allegri

Calciomercato Juventus, centrocampo da rifare

Sarà una sessione di mercato estiva molto importante per la Juventus, che dovrà vendere per poi affidarsi ai giovani. Tanti giocatori, come Paredes e Rabiot, lasceranno Torino visto il loro scarso contributo alla squadra. Il primo tornerà a Parigi, vista la scadenza del prestito, mentre il secondo probabilmente verrà venduto. Ora alla dirigenza juventina non rimane solo che individuare i profili miglior per la squadra del futuro.

Juventus, Renato Sanches nel mirino dei bianconeri

Il portoghese del PSG, Renato Sanches, torna ad essere un obiettivo concreto della Juventus, che già in passato ha mostrato apprezzamento per il talento. Ora la cosa sembra si sia fatta più seria. Visto appunto le partenze sicure di Paredes e Rabiot, i bianconeri puntano sul centrocampista per riformare quella diga che non si vede più dai tempi di Vidal ed il migliore Pogba. La trattativa per il giocatore parte da una base di 20mln di euro, fondamentale la voglia del calciatore.