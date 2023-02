Calciomercato Lazio, Lotito prova a trattenere il top player

Calciomercato Lazio, si prova a convincere Milinkovic

Come tutti sappiamo, il contratto del centrocampista biancoceleste è in scadenza nel 2024, anche sul giocatore ci sono gli interessamenti di diversi club. Le sirene inglesi di Arsenal e Newcastle sono insistenti e in attesa di novità da parte del procuratore. Per il giocatore la priorità rimane quella dei biancocelesti: Kezman ha un incontro con la dirigenza per capire, e proprio in quell’occasione, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Lotito proporrà un contratto da 5milioni annui, bonus compresi.