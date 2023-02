Calciomercato Lazio, Muriqi rinato al Mallorca: sorride Lotito

Lazio, nuova vita per Muriqi al Mallorca

Il Mallorca del tecnico messicano Jose Aguirre ha battuto il Real Madrid di misura nella partita della 20ª giornata della Liga, grazie ad un autogol di Nacho Fernandez. Il titolare dell’attacco maiorchino è quel Vedat Muriqi, che in Italia ha giocato due stagioni con la maglia della Lazio senza riuscire minimamente ad incidere. 2 gol in Serie A in 49 partite prima di passare in prestito ai Pirati nel gennaio del 2022. Qui in sei mesi mette a referto 5 gol e 3 assist in 16 partite, che convincono i rossoneri a riscattarlo versando nelle casse dei biancocelesti 7,70 milioni di euro la scorsa estate.

Lazio, Muriqi bomber del Mallorca

L’attaccante kosovaro non ha tradito la fiducia che il Mallorca ha riposto in lui e in questa stagione, ha già realizzato 9 gol e 2 assist in 19 partite giocate fin qui tra campionato e Coppa di Spagna. Le reti realizzate finora in una stagione e mezza, sono 14 in 36 partite. Il presidente della Lazio Claudio Lotito in questo caso, ha di che sorridere per averlo ceduto e di motivi ne ha ancora di più la squadra spagnola.