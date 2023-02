Calciomercato Lazio, Sarri ha deciso: Tare deve venderlo

Calciomercato Lazio, Sarri si affida a Provedel anche in Europa

Il mister della Lazio, Maurizio Sarri, ha deciso di affidarsi completamente a Provedel, anche in Europa. Dopo la brutta figura fatta alla prima giornata, Maximiliano, ha avuto più chance per rimettersi in gioco, l’ultima con la Juventus in Coppa Italia. Altro errore da parte del portiere che calcola male il tempo d’uscita e si fa anticipare dal colpo di testa di Bremer.

Lazio, Tare cerca un portiere

Maximiliano non ha convinto il mister Sarri, anzi, ha fatto in modo di farsi mettere sul mercato. Gli errori commessi hanno portato il tecnico toscano a parlare con Tare, per agire si nuovo sul mercato per quanto riguardo l’estremo difensore. Ora ricomincia anche la Conference League e probabilmente Provedel sarà chiamato ha fare il doppio turno.