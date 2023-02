Calciomercato Roma, Tiago Pinto pronto a lasciare a fine stagione | I dettagli

Roma, ipotesi addio per Tiago pinto

L’indiscrezione che filtrerebbe da Trigoria sarebbe clamorosa: a giugno potrebbero concretizzarsi le dimissioni del General Manager della Roma Tiago Pinto. La causa sarebbe da ricercare nella mancata cessione di alcuni giocatori nel mercato di gennaio, con solo due che hanno lasciato la Capitale e per di più in prestito, quindi potrebbero tornare alla base in estate. Si tratta di Matias Vina al Bournemouth ed Eldor Shomurodov finito allo Spezia. La cosa non avrebbe fatto piacere alla dirigenza giallorossa.

Roma, le dichiarazioni di Camelio

A ventilare l’ipotesi di un divorzio in estate, è il giornalista Enrico Camelio che ha parlato al canale Twitch di Calciomercato.it: “Pinto ha detto che i giocatori in prestito non sarebbero partiti. Poi invece ha fatto partire Shomurodov e Vina in prestito. Ha scaricato Zaniolo e Karsdorp per pagargli lo stipendio e non utilizzarli. Probabilità di un addio? Attenzione. Opzione vicina alla realtà. Ci sono delle possibilità che lasci la Roma“.