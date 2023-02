Fiorentina-Bologna, probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouamé. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castrovilli, Sottil

Bologna (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí, Cambiaso; Schouten; Orsolini, Moro, Ferguson, Soriano; Zirkzee. All. Thiago Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Bonifazi, De Silvestri, Medel, Sansone

Dove vederla in Tv: La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, a partire dalle 17:30.

Arbitro: La gara verrà condotta da Luca Pairetto.

Stadio: Saranno i viola ad ospitare nel proprio campo, l’Artemio Franchi di Firenze, il Bologna.

Orario della gara: Fiorentina-Bologna, match valido per la 21° giornata di Serie A 2022/23, comincerà alle ore 18:00.

Telecronista e seconda voce: La telecronaca verrà svolta da Riccardo Mancini che sarà coadiuvato nel suo compito da Massimo Gobbi nel ruolo di commentatore tecnico.