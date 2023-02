Il Bologna sbanca il Franchi (1-2): la Fiorentina delude ancora

Fiorentina-Bologna: primo tempo scoppiettante

Dopo una decina di minuti di studio, è il Bologna a smuovere la partita: Joshua Zirkzee si libera per il tiro dal limite dell’area e calcia fortissimo costringendo Terraciano a distendersi e respingere in angolo. Proprio dal calcio d’angolo successivo Lewis Ferguson colpisce di testa il pallone costringendo il portiere nuovamente ad un miracolo. Il gioco continua, ma i giocatori del Bologna rincorrono l’arbitro per reclamare un tocco con la mano da parte di un difensore, rigore che viene assegnato dopo che c’è il richiamo da parte del VAR. Orsolini non sbaglia dal dischetto, ed è 0-1 Bologna. La reazione dei padroni di casa non tarda ad arrivare, al 19° Riccardo Saponara si libera in area si rigore, e colpisce al volo il pallone messo da Nico Gonzalez, battendo un incolpevole portiere ospite. Siamo 1-1. Il pericolo numero uno per la difesa del Bologna si chiama Saponara, infatti al 36° ben posizionato in area di rigore, riceve il cross dalla fascia ma il suo tiro si stampa contro la traversa per poi perdersi. Al 47° ultima azione della viola , Jovic dopo una bella azione conclude con un bolide dal limite diretto sotto la traversa. Sfortunatamente per lui il portiere risponde con una grandissima parata. Finisce cosi il primo tempo.

Posch rimette avanti gli ospiti

Pronti via, ed è subito 1-2 per il Bologna: calcio d’angolo battuto da Orsonlini e Posch colpisce di testa, insaccando la palla in rete. Per il resto del secondo tempo fioccano cartellini gialli, alcuni pesanti , come quelli per Lucumi e Mandragore che gli faranno saltare la prossima partita, ma di grandi occasioni per impensierire i portieri non c’è ne sono state. Dopo 5 minuti di recupero, finisce così quindi la partita, 3 punti importanti per la squadra di Thiago Motta.

TABELLINO

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò (dal 39′ st Terzic), Milenkovic, Igor (dal 1′ st Martinez Quarta), Biraghi; Amrabat (dal 16′ Mandragora), Bonaventura (dal 16′ st Cabral), Barak; Gonzalez, Jovic, Saponara (dal 27′ st Brekalo). A disposizione: Cerofolini, Sirigu, Cabral, Ikone, Brekalo, Terzic, Ranieri, Mandragora, Martinez Quarta, Venuti, Bianco, Duncan. Allenatore: Italiano

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Sosa, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten (dal 26′ st Moro); Orsolini (dal 38′ st Kyriakopoulos), Ferguson (dal 38′ st Aebischer), Soriano (dal 26′ st Barrow); Zirkzee. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Moro, Aebischer, Lykogiannis, Pyyhtia, Kyriakopoulos, Barrow. Allenatore: Thiago Motta

Reti: al 14′ pt Orsolini (rigore), al 19′ pt Saponara, al 2′ st Posch

Ammonizioni: Orsolini, Igor, Schouten, Dominguez, Lucumì, Mandragora

Recupero: 2 minuti nel primo tempo, 5 minuti nel secondo tempo

NOTA: Barak ha causato un rigore