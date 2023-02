Inter-Milan, Lautaro Martinez decide il derby: i nerazzurri esultano

Inter-Milan, Pioli ora rischia

Grande spettacolo nel derby di San Siro, dove Inter e Milan si sono affrontate per conquistare i tre punti. La squadra di Inzaghi comincia il primo tempo studiando l’avversario, provando l’affondo di tanto in tanto, mentre il Milan sembra essere molto in ritardo specialmente sulla condizione fisica. L’Inter corre, propone gioco al punto di trovare il vantaggio, al minuto 34, con il capitano Lautaro Martinez, che di testa insacca alle spalle di Tatarusanu. Il Milan di Pioli rimane inerme davanti alle manovre nerazzurre e non gli rimane altro che rientrare negli spogliatoi e riordinare le idee. Comincia il secondo tempo e la trama rimane la stessa, i nerazzurri spingono per cercare di chiudere la partita, mentre i rossoneri corrono dietro il pallone commettendo, perlopiù, falli. L’Inter crea ma rimane il rimpianto di esser stata sprecona. La crisi rosso”nera” continua, Pioli ora rischia.

Inter-Milan, tabellino e risultato (1-0 )

Reti: 34′ Lautaro Martinez

Ammonizioni: Kalulu, Gabbia, Leao, Mkhytarian, Acerbi

INTER (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan (dal 26′ st Brozovic), Dimarco (dal 26′ st Gosens); Martínez, Džeko (dal 26′ st Lukaku). A disposizione.: Cordaz, Handanovič; D’Ambrosio, de Vrij, Dumfries, Zanotti; Asllani, Bellanova, Brozović, Gagliardini, Carboni, Lukaku. Allenatore: S. Inzaghi.

MILAN (3-5-2): Tătăruşanu; Kalulu, Kjær, Gabbia (dal 26′ st Thiaw); Calabria (dall’80 st Saelemaekers), Messias (dal 1′ st Brahim Diaz), Tonali, Krunić, Hernández; Giroud, Origi (dall’8′ st Leao). A disposizione: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Pobega, Vranckx; De Ketelaere, Rebić. Allenatore: Pioli.