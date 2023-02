Inter-Milan, le ultimissime sulle formazioni | Inzaghi sfida Pioli

Inter-Milan, Dzeko titolare nel derby

Il bosniaco parte titolare nella sfida più importante della stagione, scavalcando Lukaku. Inzaghi, a poche ore dal match, ha perso anche Correa a causa di un fastidio muscolare, perciò si affiderà a Dzeko e Lautaro Martinez. Per i rossoneri, invece, è una partita cruciale al livello mentale. Dopo le ultime sconfitte clamorose, iniziate proprio contro l’Inter in Supercoppa Italiana, il Milan dovrà invertire la rotta per non rischiare di finire dentro una crisi che potrebbe “distruggere“, definitivamente, la testa dei giocatori.

Inter-Milan, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Brozovic, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko (Lukaku). All. Inzaghi

MILAN (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Messias, Tonali, Krunic; Saelemaekers, Giroud, Leao. All. Pioli