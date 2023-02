La domenica dei bookmakers, dalla Premier alla Liga | I bonus di benvenuto

Come vedono la Liga i Bookmakers

Alle 14 c’è Maiorca–Real Madrid. Padroni di casa che viaggiano a metà classifica, senza molte pretese, anche se con qualche punto potrebbe andare a ridosso della zona Europa; ospiti che disputano l’ultimo impegno in campionato prima di volare a giocare il Mondiale per Club. Il Real Madrid deve vincere a tutti i costi se vuole nutrire ancora speranze di cercare di vincere il titolo di Spagna. Il segno 2 i bookmakers lo valutano 1.77 ( Golgol e Betaland) e 1.79 ( Sportbet).

Big match in Premier League

Alle 17.30 in quel di Londra va di scena uno dei classici di Premier: Tottenham–Manchester City. Ospiti che arrivano al match con il migliore attacco del campionato, e che devono cercare di guadagnare 3 punti sull’Arsenal ( sconfitta ieri); i padroni di casa, allenati da Antonio Conte, non vogliono perdere il treno Champions League. Diamo uno sguardo a quello che i bookmakers pensano del gol del più forte attaccante che c’è al momento in Premier, e forse nel mondo, ovvero Haaland: 1.80 su tutti e tre i bookmakers.