La domenica dei bookmakers, dalla serie A alla Bundesliga | I bonus di benvenuto

Torna in campo il Bayern di Cancelo e Sommer

Lunch match a base di serie A

La corsa del Napoli verso lo scudetto numero 3 della sua storia procede spedita, oggi si troverà davanti uno Spezia che ha bisogno di punti per lottare per la salvezza. Per i bookmakers sembra scontata la vittoria degli ospiti, ma noi puntiamo gli occhi sulla quota dell’ OV2,5: 1.64 su Golgol, Sportbet e Betaland.

Voliamo in Germania per Wolsfburg-Bayer Monaco

Alle 17.30 alla Volkswagen Arena, si gioca Wolfsburg–Bayer Monaco: padroni di casa arrivano da 12 punti conquistati nelle ultime 5 partite, portandosi a ridosso delle zone che si contendono l’Europa; i bavaresi invece devono cercare i 3 punti per interrompere la striscia di tre 1-1 consecutivi, ma anche per ri-superare l’Union Berlino al comando della classifica. Senza girarci attorno la forza del Bayer è di un altro livello, e quindi vediamo cosa ne pensano i bookmakers del segno 2: 1.56 su Golgol e Betaland, 1.56 su SportBet.