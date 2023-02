Lautaro Martinez: “Milano è nerazzurra”

Lautaro Martinez si gode il derby

Lautaro Martinez gongola, le parole del capitano interista ai microfoni DAZN: “Queste partite si vivono come le viviamo in Argentina. E un’altra volta abbiamo dimostrato giocando a calcio che Milano è nerazzurra”. L’argentino aggiunge: “Un Lautaro più affamato dopo il Mondiale? L’ho detto appena finito, vincere una Coppa del mondo ti dà carica, è il regalo più bello che ho avuto in carriera. Ho imparato tanto e provo a trasmetterlo in campo. Portare questa fascia è orgoglio, ho lavorato tanto e fin da quando sono arrivato qui provo a dare il massimo. Vincere il derby è sempre speciale”.