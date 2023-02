Torino-Udinese, probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Torino-Udinese

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Sanabria. All. Juric

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Djidji, Lazaro, Pellegri, Zima

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie; Beto, Success. All. Sottil

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Deulofeu, Masina, Nestorovski, Pereyra

Dove vederla in Tv: La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, a partire dalle 14:30.

Arbitro: La sfida verrà condotta da Alessandro Prontera di Bologna.

Stadio: Le due squadre giocheranno in casa dei granata, alla Stadio Olimpico Grande Torino.

Orario della gara: Il match tra Torino e Udinese comincerà alle ore 15:00.

Telecronista e seconda voce: L’incaricato per il ruolo di narratore della gara sarà Andrea Calogero, con l’aiuto di Alessandro Budel che sarà il commentatore tecnico della partita.