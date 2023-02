Torino-Udinese, tre punti fondamentali per Juric: Karamoh sigla la vittoria

Torino-Udinese, Karamoh stende i bianconeri

Il Torino batte l’Udinese e aggancia la zona Europa. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate e pochissime occasioni, i granata battono per 1-0 i friulani con gol dell’ex interista Karamoh, dopo revisione al VAR per presunto fuorigioco. Il Torino supera proprio i friuliani arrivando a quota 30 punti. L’Udinese resta fermo 29. Per i granata è la prima vittoria in casa del 2023.

Torino-Udinese, tabellino e risultato ( 1-0 )

RETI – Karamoh ’49 (T)

TORINO – Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty (76′ Vieira), Vojvoda; Miranchuk (87′ Adopo), Karamoh (55′ Vlasic); Sanabria (88′ Seck). A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Singo, Gineitis. All. Juric

UDINESE – 3-5-2: Silvestri; Becao, Bijol (85′ Ebosse), Perez (85′ Pafundi); Ehizibue (72′ Ebosele), Samardzic (72′ Thauvin), Walace, Arslan (60′ Lovric), Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Abankwah, Buta. All. Sottil