Calciomercato Inter, altro rinnovo in vista: di chi si tratta

Calciomercato Inter, il “karma” ha funzionato

Ieri sera, a San Siro, si è disputato il derby tra Inter e Milan. Notevole differenza tra le formazioni sia in chiave fisica ma, soprattutto in chiave mentale. I ragazzi di Inzaghi hanno dimostrato di volere i tre punti a tutti i costi, aggredendo subito la partita. Ottima prestazione di tutti ma l’attenzione, oltre che su Lautaro, si focalizza su Hakan Calhanoglu.

Inter, Calhanoglu verso il rinnovo

Hakan Calhanoglu è stato protagonista per entrambe le tifoserie che gli hanno rifilato insulti, da quelli del Milan, e tanti tanti applausi dai tifosi di casa. Ora la società vorrebbe rinnovargli il contratto per non rischiare di fare la fine di Skriniar. Le parti, a quanto pare, si incontreranno dopo la sfida contro il Porto, in Champions League.