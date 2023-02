Calciomercato Inter, il sostituto di Skriniar arriva dalla Premier | Battuti i club francesi

Calciomercato Inter, occhi su Adarabioyo

Dopo il mancato rinnovo di Skriniar, promesso sposo del Paris Germain, l’Inter ha cominciato il casting per trovarne il sostituto. Gli occhi della dirigenza nerazzurra – secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.it – sono caduti sul centrale del Fulham, Tosin Adarabioyo, già sondato in passato anche da Napoli e Juventus. Il difensore inglese è in scadenza con il Fulham al termine della stagione. Su di lui non ci sarebbero solo i nerazzurri, ma anche Marsiglia e Monaco. I due club avrebbero già preso i primi contatti con il difensore, ma il giocatore ha deciso di terminare la stagione nel club inglese per poi magara trasferirsi in Italia.

Calciomercato Inter, le caratteristiche di Adarabioyo

Prodotto dell’Academy del Manchester City, Toris Adarabioyo si è trasferito nel 2020 al Fulham. Nello scorso anno ha ottenuto la promozione con il club londinese, premiato come miglior giocatore della rosa è stato inserito nella top 11 del campionato cadetto inglese. Attualmente è tra i difensori più veloci della Premier. Il centrale possiede ottime capacità fisiche, doti tecniche e possiede un ottima predisposizione nella costruzione dal basso. Grazie alla sua altezza (1,95 cm) il difensore può diventare una grande risorsa nel gioco aereo. Bisognerà attendere i prossimi mesi per capire se sarà proprio Adarabioyo a raccogliere l’eredità di Skriniar.