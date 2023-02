Calciomercato Inter, Zaniolo vola in Turchia: nerazzurri spettatori interessati

Piccolo tesoretto in arrivo per i nerazzurri

Calciomercato Inter, Zaniolo raggiunge Icardi

Terminato il mercato, nelle prossime ore potrebbe esserci nuovo denaro a disposizione per l’Inter, grazie alla cessione di un ex nerazzurro. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Nicolò Zaniolo potrebbe finire presto al Galatasaray per 22 milioni di euro, con i nerazzurri che guadagnerebbero una piccola percentuale per il calciatore ex Fiorentina e Spezia. “L’offerta del club turco è di circa 22 milioni di euro comprensivi di bonus facilmente raggiungibili. La proprietà della Roma deve decidere se accettare o continuare a trattare chiedendo di più. Il giocatore è pronto a partire, si aspetta solo l’ok tra i club per l’intesa economica.