Calciomercato Juventus, dubbi sul riscatto di Paredes | Le ultime

Calciomercato Juventus, Paredes non trova spazio

Leandro Paredes è stato superato da Locatelli nelle gerarchie di Allegri. L’argentino fatica a trovare spazio anche a causa di una serie di prestazioni non brillanti del centrocampista. Arrivato con grandi aspettative, l’avventura bianconera non ha portato ai risultati sperati. A complicare la situazione è stata l’eliminazione della Juventus dagli ottavi di Champions League che lasciato decadere l’obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, ritenuti eccessivi per le prestazioni offerte dall’argentino.

Calciomercato Juventus, le perplessità della Juventus sul riscatto di Paredes

Le strade di Leandro Paredes e la Juventus potrebbero separarsi al termine della stagione. Come riporta la Gazzetta dello Sport la Juventus non sarebbe intenzionata a riscattare il Campione del mondo di proprietà del Paris Saint Germain durante il prossimo mercato estivo. Si attendono sviluppi.