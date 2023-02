Calciomercato Juventus, finalmente una bella notizia: il giocatore ha scelto di diventare una bandiera

Calciomercato Juventus, c’è il rinnovo

Finita la finestra invernale del calciomercato, oltre a pensare al campo, si pensa a rinnovare i contratti dei giocatori per non perderli a parametro zero. In questa ottica si sta muovendo la Juventus, primo su tutti il rinnovo del contratto del leader e capitano di questa squadra: Danilo. All’estero aumentavano le voci che lo volevano vicino al Bayer Monaco, ma il bianconero ha deciso: contratto a vita con la Juventus.

Juventus, ecco le cifre del rinnovo di Danilo

Il brasiliano, come riporta il Corriere dello Sport, firmerà un contratto fino al 2026, percependo circa 4 milioni ad anno (questione bonus ancora da discutere). Con questa mossa, il giocatore si candida a diventare una delle bandiere storiche del club torinese.