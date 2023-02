Calciomercato Juventus, la società allontana le voci sull’attaccante: le ultime

Calciomercato Juventus, si punta sui giovani

Nell’ultima finestra di mercato, la Juventus, ha fato capire di dover vendere per iniziare un nuovo progetto. La filosofia che verrà adottata vedrà come protagonisti i giovani di prospettiva, che nella Juventus sono tanti. L’idea era quella di fare, viste anche le situazione extra-campo, un mercato in uscita per creare quel tesoretto che servirà nelle prossime sessioni. Si parlava anche della vendita di un big, come Dusan Vlahovic, ma i bianconeri fanno sapere che non partirà.

Juventus, Vlahovic rimane

La Juventus non ha la minima intenzione di separarsi da Dusan Vlahovic. Considerando età e prospettive, i bianconeri non hanno la minima intenzione di cederlo, anzi cercheranno di trattenerlo. Nel caso volesse partire il giocatore verranno ascoltate proposte solo dai 100 milioni in su.