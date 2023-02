Calciomercato Lazio, avvenuto l’incontro con Milinkovic-Savic | I dettagli

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic torna titolare oggi contro il Verona

Non solo campionato, ma anche mercato: la Lazio deve tornare alla vittoria in campionato oggi contro il Verona per rimanere attaccata al treno Champions e non perdere terreno dalle squadre che le stanno davanti. Tornerà titolare Sergej Milinkovic-Savic dopo la panchina di giovedì in Coppa Italia nella sconfitta di Torino contro la Juventus.

Mercato Lazio, c’è stato l’incontro con il procuratore di Milinkovic

Come riporta lalaziosiamonoi.it, l’incontro tra il presidente Lotito e l’agente del serbo Kezman è avvenuto attraverso una conference call. Il numero uno biancoceleste ha spinto per un’apertura sul rinnovo di contratto, mentre il procuratore ha ribadito la volontà di tentare una nuova esperienza senza però lasciare la Lazio a parametro zero. La prossima sessione di calciomercato è quella decisiva per arrivare a una cessione concordata, con l’Arsenal che resta la meta più probabile.