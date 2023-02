Calciomercato Milan, è il momento dei rinnovi: Maldini lavora per l’attaccante

Calciomercato Milan, Maldini comincia da Giroud

In attesa che la telenovela Leao finisca, il Milan ha bisogno anche di rinnova i giocatori protagonisti della rosa. Il primo di tutti è stato Tonali, poi Bennacer ed ora è il momento di Olivier Giroud. Seppur stia passando un momento di difficoltà, l’attaccante francese resta un pedina fondamentale per i rossoneri.

Milan, Giroud verso il rinnovo

Nonostante sia arrivata, in estate, un’offerta importante dall’Everton per il giocatore, il Milan ha subito declinato cercando di trovare la formula migliore per rimanere il vice campione del mondo. Il rinnovo sarà sempre sulle stesse cifre, ovvero 3mln di euro a stagione, ma con l’opzione per un altro anno.