Calciomercato Milan, la panchina di Leao scotta | Ora Maldini faccia qualcosa

Milan, Leao in panchina fa rumore

Come riportato da Tuttosport, la seconda panchina consecutiva per il talento rossonero Leao, come successo contro il Sassuolo, ha lasciato tutti molto sorpresi. Il canovaccio tattico di mister Pioli era basata sul difendere e ripartire, ma nonostante ciò il tecnico ha preverito Origi di fianco a Olivier Giroud. Forse tutto questo è stato per dare un scossa al giocatore: dopo la brutta ripresa contro la Lazio, sia tecnicamente che di atteggiamento, è finito in panchina contro il Sassuolo, dove è entrato nella ripresa nuovamente sottotono. Per questo spiegato la nuova panchina nel derby, dove questa volta è entrato sicuramente meglio a partita in corso, anche se non è bastato ad evitare la sconfitta.

Milan, bisogna urgentemente risolvere la questione rinnovi

Che questa stagione sarebbe stata molto faticosa per tutti lo si poteva aspettare, non era mai successo di aggiungere, in piena stagione, un Mondiale che sicuramente toglie molte energie. Ma dietro al bruttissimo periodo che sta passando Leao non c’è solo questo. Il nodo sul rinnovo contratto leva tante energie mentali, e la società dovrebbe risolverlo il prima possibile. Come riportato dall’avvocato del portoghese Dimvula, la volontà del calciatore è quella di restare a Milanello, ma bisogna arrivare ad un accordo per potersi tornare a concentrare solo ed esclusivamente al campo.